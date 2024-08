Itaalias meediamaastik läheb „TeleMeloni“ nägu. Murelik on ka Brüssel, ent peaminister Meloni sõnul on tegu laimuga

24. juulil ilmus Euroopa Komisjoni aruanne õigusriigi olukorrast Euroopas. Üheks mureallikaks nimetati raportis Itaaliat, mille meediavabadus üha väheneb. Peamine süüdlane on hiljuti võimule tulnud Giorgia Meloni valitsus. Enamik Itaalia ajalehtedest on eraomanduses ja sageli seotud erakondadega või suurte meediakontsernidega. Ekspertide sõnul on seni riigis püsinud tugev sõnavabadus tänu ajakirjandusvabadust kaitsva põhiseaduse ja rahvusringhäälingu RAI juhitud sõltumatute tele- ja raadiokanalite tööle. Nüüd süüdistatakse Meloni valitsust selle tegemistesse sekkumises ja kriitikute vaigistamises.