„Absurd! Kus on Vene riik?“ Kurski oblasti põgenikud süüdistavad valitsust saamatuses ja valetamises

Esimesed küsimused ja kommentaarid olid suurel määral argipäevast laadi. Näiteks väljendas üks Kurski elanik sotsiaalvõrgustikus VK hämmastust rahvale saadetud raketihoiatuse üle. „Mida tööinimesed peavad tegema?“ päris postitaja. „Ühistransport seisab, kõigil on vaja tööle minna. Jala minna on liiga kauge ja taksod on kallid! Mida käsite teha, kirjutada iga päev tööandjale seletuskiri? Ei lähe kaua aega, kui mind niimoodi lahti lastakse! Ja õhtul tööle pääsemine on täiesti võimatu! Jumala pärast, pange bussid käima!“