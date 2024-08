Ka ajakiri Politico teatas, et on saanud alates 22. juulist anonüümselt aadressilt e-kirju, kus jagatakse Trumpi kampaania tundlikku siseinfot. Ajakiri neid andmeid avaldanud ei ole. Üks dokument puudutas näiteks kampaania kogutud toimikut asepresidendikandidaat JD Vance´i kohta, kus kirjeldatakse ka tema võimalikke nõrku kohti. Samasugune kirjeldus saadeti hiljem ka samale positsioonile kandideerinud poliitiku Marco Rubio kohta.

Politico teatel kinnitas isik, et tal on veel ohtralt dokumente Trumpi kohtuasjade ning kampaania siseinfo kohta. „Soovitan mitte huvi tunda, kust ma need sain,“ märkis allikas. „Igasugune vastus seab mind ohtu ja tekitab teile lisaks juriidilise takistuse nende avaldamiseks.“



Microsoft ja Iraani valitsus väiteid ei kommenteerinud, ent kaks kampaaniaga seotud allikat kinnitas Politicole, et dokumendid on ehtsad. „Iraanlased teavad, et president Trump lõpetab nende terroristliku hirmuvalitsuse, nii nagu ta tegi nelja Valges Majas oldud aasta jooksul,“ kommenteeris kampaania pressiesindaja Steven Cheung.