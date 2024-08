FOTOD | Pärnumaal hukkus liiklusõnnetuses 31-aastane mees

Juht omas vastava kategooria juhtimisõigust, kuid turvavööd ta ei kasutanud. „See oleks võinud kõige traagilisemad tagajärjed ära hoida. Turvavöö saab kaitsta autos olijat vaid juhul, kui see on kinnitatud. Nõuetekohaselt kinnitatud turvavöö hoiab inimest tema istmekohal paigal ja välistab võimaluse, et rulluvas masinas olles raskeid vigastusi saaks või autost välja paiskuks,“ ütles Lääne prefektuuri operatiivjuht Sven Janson.