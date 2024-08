Laevajuhtumi taustal praeguseks keegi leetritesse pole jäänud. Küll aga käiakse end agaralt kontrollimas

„Küll aga saab öelda, et Viking Gabriella juhtumiga on kaasnenud kõrgendatud meedia tähelepanu ning sellega seoses on kasvanud arstide poole pöördumiste arv, kus inimene kahtlustab endal või lähedasel leetreid. Senini ei ole need kahtlused siiski kinnitust leidnud,“ märgib ta.