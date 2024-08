Julgeolekuekspert Rainer Saks: ukrainlaste pealetung Kurski oblastis on edukas, sest Venemaa polnud selleks valmis

Kuna Ukraina pole pealetungi eriti kommenteerinud, siis on Saksa sõnul selle eesmärkide kohta ka vähe teada. „Nad on nüüdseks omaks võtnud, et need on nende väed, kes seal tegutsevad, aga nad ei räägi sellest liiga palju – nad ei pane seda näiteks ka oma igapäevastesse ülevaadetesse,“ kommenteeris Saks.