GRAAFIK | Turu-uuringud: Reformierakonna ja EKRE toetus on vähenenud, uue erakonna ERK-i toetus on kolm protsenti

Koalitsioonierakondadest on kõrgeima toetusega Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mille reiting on sama nagu juunis ehk 17%. Reformierakonna toetus on võrreldes juuniga vähenenud 20%-lt 16%-le. Eesti 200 toetus on jätkuvalt langustrendis – mais 6%, juunis 4% ja augustis 3%. See on nende viimaste aastate madalaim tulemus.