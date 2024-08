USA tühistas relvade müügikeelu Saudi Araabiale

USA välisministeerium tühistas Saudi Araabiasse laskemoona toimetamise peatamise, kinnitas osakonna kõrge ametnik. „Kaalume uusi üleandmisi iga juhtumi puhul eraldi, mis on kooskõlas tavarelvastuse üleandmise poliitikaga,“ lisas ametnik, vahendab Reuters.

„Saudid on omapoolsed tehingutingimused täitnud ja me oleme valmistunud täitma enda omi,“ ütles Bideni administratsiooni kõrge ametnik. USA seaduste kohaselt peavad kongressi liikmed suuremad rahvusvahelised relvatehingud läbi vaatama enne kui need tehakse lõplikuks.