Kurski tuumaelektrijaam on silme ees. Ukraina relvajõud tungivad üle Venemaa territooriumi

Vene Föderatsiooni võimud tajuvad 6. augustil alanud Ukraina vägede pealetungi Vene Föderatsiooni sõjaeelsele territooriumile katastroofina. Tegemist on esimeste sellise ulatusega sõjaliste aktsioonidega Venemaa territooriumil. Hinnanguliselt on Ukraina väed sisse tunginud kümnete kilomeetrite ulatusse. Delfi allikad rääkisid droonide massilisest kasutamisest Ukraina relvajõudude poolt ja pikaajaliseks operatsiooniks valmistumisest. Eksperdid usuvad, et pealetungi eesmärk võib olla Kurski tuumajaama hõivamine.