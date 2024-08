Helsingis toimus haigla ehitusplatsil suur plahvatus, kus sai viga kaks inimest. Kuuldavasti töötas objektil sel ajal ka eestlasi

Iltalehti kirjutab, et häirekeskus sai teate õnnetusest kell 14.40. Helsingi päästeteenistuse valvekorrapidaja Janne Taskinen sõnas, et mõlemad kannatanud olid kohapealsed töötajad.

Lahtised kivid lendasid ka objektilt väljaspoole ning kahjustada said sõidukid. Taskinen märkis, et kaks autot praktiliselt hävis, mõned aga said väiksemaid vigastusi. Mainitud masinates sel hetkel inimesi ei viibinud.