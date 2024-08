„PÄEVAKORD“ | Sotside toetus tõuseb, aga mida nad üldse teinud on?

„Mida siis sotsid teinud on?“ küsis Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja. Sotsite toetus on tõusnud Reformierakonnast mööda ja on nüüd 17,4%. Sellega on nad toetuselt teine partei Eestis Isamaa järel. „Teinud pole sotsid ju midagi. Kui vaatame uut koalitsioonilepet, siis seal on ridamisi punkte, millele nad on käe alla pannud, aga mis neile ilmavaateliselt sobida ei tohiks.“

Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant leidis, et ka poliitikas kehtiv vana hea nn sõjaseadus: ära mingil juhul sega vastast, kui ta teeb parajasti vigu. „Sotsid seda teevadki. Nad näevad, et kõik mida Reformierakond teeb, on neile endile mingil määral kahjulik ja seal ei tohi neid selles segama minna,“ ütles ta. „Tulemus on see, et Reformierakond on pikemas trendis toetuselt langenud ja sellest on sotsidele piisanud selleks, et reitingutes kõrgemale tõusta.“