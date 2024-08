Tallinna jalgpalliklubi on võlgades. Klubijuht: linn on loonud ebavõrdsed tingimused

Tallinna jalgpalliklubi FC Ararati tegevjuhi Avetis Harutjunjani sõnul on Tallinnas jalgpalliklubidel ebavõrdsed rendi- ja treenimistingimused. Osal jalgpalliklubidel on linnaga pikaajalised rendilepingud, millega on saadud enda käsutusse linnale kuuluvad spordikompleksid ja staadionid. Ent samal ajal pole uuematele ja väiksematele, kuid samuti aktiivsetele klubidele Harutjunjani väitel selliseid võimalusi loodud.