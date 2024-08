Venezuela blokeeris kümneks päevaks juurdepääsu sotsiaalvõrgustikule X

Maduro teatas, et allkirjastas Venezuela riikliku telekommunikatsioonikomisjoni Conateli resolutsiooni, mille kohaselt otsustati blokeerida sotsiaalvõrgustik X (varasemalt Twitter ) kümneks päevaks. Resolutsioonis süüdistati Muski vihkamise, kodusõja ja surma õhutamises, vahendab Euractiv.

Maduro ja Musk on sageli vahetanud X-is kritiseerivaid kommentaare. Musk on võrrelnud Venezuela presidenti eesliga, samas kui Maduro on süüdistanud Muski valimisjärgsete protestide ja eriarvamuste õhutamises.