Ummikumaksu idee käidi välja Tallinna ja ministeeriumi vahelise mitteametliku arutelu käigus, kehtestama seda siiski ei hakata

Forte kirjutas eelmisel kolmapäeval, et regionaal- ja põllumajandusministeerium on suhelnud ühe kohaliku omavalitsusega ummikumaksu teemal. Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil kinnitas peaminister Kristen Michal (Reformierakond), et valitsus ummikumaksu kehtestama ei hakka. Regionaalminister Piret Hartman (SDE) ütles seal, et ummikumaksu arutelu ei olnud tema initsiatiiv ning lubas oma ministeeriumi ametnikega sel teemal vestelda.

Hartman ütles reedel, et rääkis valitsuse pressikonverentsi järel oma ministeeriumi ametnikega. Ta kinnitas, et mingit ummikumaksu praegu tulemas ei ole. „Isegi kui ühel hetkel kaalutakse seda, siis ei ole see kindlasti midagi, mida valitsus kehtestab, vaid see on kohaliku omavalitsuse õigus seda teha.“

Hartman selgitas, et praegu tegeletakse ministeeriumis sellega, kuidas suurendada kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat, mis on seotud ka kevadel otsustatud n-ö Robin Hoodi rahastusmudeliga. „Meie maja on siis alustanud suhtlemist kohalike omavalitsustega ja küsinud nendelt erinevaid ettepanekuid, et mida siis teha selleks ja mis on nende mõtted. Tallinna linna poolt oli tulnud see ettepanek, et ummikumaks on üks võimalik ettepanek ja et meie ministeerium võiks ka seda ühe punktina analüüsida kohalike omavalitsuste finantsautonoomia suurendamisel.“

Hartmani sõnul on kohalike omavalitsuste finantsautonoomia idee alles väljatöötamisel. Ta selgitas, et üks võimalus kohalike omavalitsuste jaoks ongi erinevate maksude kehtestamine või suurendamine, näiteks maamaks. Selle eesmärk oleks suurendada kohalike omavalitsuste eelarveid, et siis pakkuda kohapeal paremaid avalikke teenuseid.