Tartu muutub rahvusvaheliseks noorte energiapesaks

Augusti keskel täitub Tartu viie päeva jooksul noorusliku ärksameelsuse ja energiaga, sest linnas toimub rahvusvaheline noortefestival „KUS“. Unikaalne sündmus toob kokku noored üle Euroopa, et üheskoos leida vastused küsimustele, mis on igale inimesele südamelähedased, aga ka sügavalt isiklikud: kus asub nende süda ja millised unistused neil on. Festivali korraldavad Tartu 2024 noorteprogrammi Extended noored.

,,Ma tahan, et inimesed, kes tulevad meie festivalile, lahkuks sealt lapselikult kerge meele ja kõrvuni naeratusegat; et lõpuks saaksime pakkuda midagi, mis laseb kõigil olla lihtsalt nemad ise ja jätab mälestused kogu eluks,“ rääkis festivali üks peakorraldaja Meriliis Ilves. „Kõige rohkem ootan ma, et meie tiimi sära ja pühendumus peegelduks ka tagasisides ja inimeste olekus, kes meie sündmustele tulevad.“

Festivalil saavad kokku noored erinevatest Euroopa riikidest, sealhulgas teistest kultuuripealinnadest nagu Bodø, Bad Ischl Salzkammergut ja Oulu. Ürituse eesmärk on pakkuda noortele unustamatuid hetki ja tekitada osalejates samasugune ühtekuuluvustunne nagu Eesti rahvuslikel suurüritustel, näiteks laulu- või tantsupeol.

Rikkalik j programm üle kogu Tartu linna

Festivaliprogramm on täis põnevaid sündmusi, mis kutsuvad noori avastama, unistama ja looma. Sündmused on hoolikalt kavandatud nii, et need haaravad kõiki meeli, pakuvad võimalust avardada silmaringi ning kohtuda uute inimestega.