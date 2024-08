Luunja roosiaia klaverigalal tuleb esmaettekandele helilooja Mihkel Keremi teos „Pühendusega Eesti klaverile“

Kontserdil tuleb maailma esmaettekandele Londonis elava Eesti helilooja Mihkel Keremi teos, mis on spetsiaalselt kirjutatud Luunja kontserdi tarbeks. Keremi jaoks kannab Luunjast pärit Eesti klaveriehituse grand old man Ernst Hiis koos Luunja lähistelt pea sajand tagasi korjatud viisikatketega poeetilist siduvat raamistikku, mida ta on täitnud tänusõnadega Eesti klaverimuusikale. Teose solist on täpse ja dünaamilise mängustiili poolest hinnatud Mihkel Poll.

Lisaks astub laval üles Luunjas elav EMTA pikaajaline klaveriprofessor Matti Reimann. Samuti mängib klaverit Kadri-Ann Sumera, kes toob lavale oma isa Lepo Sumera heldivapanema teose „Pardon, Fryderyk“, mis on kirjutatud justkui vestlusena klaverimuusika ühe enimmängitud autori Fryderyk Chopiniga. Viimasena tuleb roosiaeda ehitatud laval ettekandele Gershwini „Rhapsody in Blue“, mille geniaalse sisu toob kuulajateni energiast ja mõtetest särav Age Juurikas.

„Eesti ja Luunja selle sees on väiksed, kuid see ei tähenda, et me ei tohiks suurelt unistada, end suurena tunda. Loomulikult on sellise kontserdi korraldamine suur vastutus, kuid olulised asjad elus ei kukugi niisama sülle,“ kommenteeris Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse direktor ning kontserdi produtsent Kadi Kalmus klaverigala toimumist Eesti ühe väikseima vallas.