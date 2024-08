Mehhiko lükkas tagasi Ukraina taotluse arreteerida Putin võimaliku visiidi ajal

1. oktoobril toimub Mehhiko järgmise valitud presidendi Claudia Sheinbaumi ametisse vannutamine. Tema meeskond on saatnud diplomaatilise teate kõikidele riikidele, kellega on Mehhikol diplomaatilised suhted, sealhulgas ka Venemaale.

„Loodame, et Mehhiko valitsus on teadlik, et Vladimir Putin on sõjakurjategija, kellel on tema vastu vahistamismäärus,“ ütles Ukraina saatkond oma avalduses. Samuti avaldasid nad kindlustunnet, et Mehhiko valitsus järgib vahistamismäärust.