Kataloonia separatistide endine juht Puigdemont põgenes politsei suurest klaperjahist hoolimata uuesti Hispaaniast

Võimud alustasid suurt politseioperatsiooni eile, kui Puigdemont pidas Barcelonas rahva ees lühikese kõne ja haihtus siis, vahendab BBC News.

61-aastane Puigdemont on Hispaanias tagaotsitav seoses Kataloonia 2017. aasta iseseisvumisüritusega.

Puigdemonti erakonna Junts per Catalunya (Koos Kataloonia Eest) peasekretär Jordi Turull ütles täna, et Puigdemont on nüüd tagasi Belgias.

Kataloonia iseseivusmeelsed korraldasid 2017. aastal Puigdemonti juhtimisel referendumi, mille Hispaania põhiseaduskohus ebaseaduslikuks kuulutas, ja kuulutasid hiljem välja iseseisvuse. Madrid kehtestas seepeale Kataloonia üle otsevalitsemise ja Puigdemont läks maapakku. Suurema osa viimasest seitsmest aastast on ta elanud Brüsselis.

Kataloonia politsei Mossos d’Esquadra juht Eduard Sallent ütles täna ajakirjanikele, et tal ei ole mingit informatsiooni Puigdemonti asukoha kohta. Sallent kinnitas, et kahtlustatuna Puigdemontil põgeneda aitamises on vahistatud kaks politseinikku. Sallent lisas, teda võisid aidata ka teised politseinikud, millele järgnevad asjakohased kriminaal- ja administratiivprotsessid.

Barcelona ümbruses olid maanteedel teetõkked ja televisioonis näidati kaadreid Prantsusmaa piiri äärest La Jonquerast, kus peatati autosid ja kontrolliti pagasiruume.

Hispaania ülemkohtu kohtunik Pablo Llarena, kes andis välja määruse Puigdemonti vahistamiseks, lubas Mossos d’Esquadra luubi alla võtta ja on nõudnud selgitust, kuidas Puigdemontil põgeneda lasti.

Hispaania justiitsminister Félix Bolaños ütles, et Puigdemonti otsimine oli Mossos d’Esquadra kui Kataloonia korrakaitseametkonna ülesanne. Mossose peadirektor Pere Ferrer ütles aga, et eilsed sündmused jätsid politsei olukorda, mida nad ei ole ära teeninud, ning märkis, et politseinike süüdistamine lahendamata poliitilistes probleemides on halb asi.