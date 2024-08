Esimene päev täielikku tollikontrolli: piiriületajatelt konfiskeeriti sularaha, kallist veini ning erinevat tehnikat

Narva tollipunkti juht Ants Kutti ütles Delfile, et eilne päev möödus rahulikult ning piiriületajaid oli 1500 ringis. „Järjekord püsis pea terve päeva jooksul, aga sulgemise ajaks olid kõik inimesed piiri ületanud. Inimesed on üsna hästi teadlikud täieliku kontrolli sujuvast kehtestamisest – kasutavad aktiivselt MTA infoplakatit ja QR koodi, mis viib vajaliku infoni –, muretsevad rohkem, kui kiiresti ja kas jõuavad piiri ületada. Erakorralisi vahejuhtumeid ei esinenud. Koostöö PPA-ga on väga hea,“ rääkis ta.