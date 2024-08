VIDEO | Sotsiaalmeedias näidati Vene armee hävitatud kolonni Kurski oblastis. Z-blogijate sõnul töötas HIMARS

Video on filmitud maanteel E38 Oktjabrskoje külas Kurski oblasti Rõlski linna servas. Kohast, kus see kolonn hävitati, on Ukraina relvajõudude lähimate teadaolevate positsioonideni rajoonikeskusest Korenevost idas umbes 30 kilomeetrit ja Ukraina piirini 35 kilomeetrit. Millisesse Vene armee üksusesse kolonn kuulus, ei ole täpselt teada. Sõjablogija Anastassia Kaševarova kinnitusel kuulusid autod 44. armeekorpusele, mis on Leningradi sõjaväeringkonna uus väekoondis, mis asutati 2024. aastal Leningradi oblasti Luuga linnas, vahendab Meduza.

Telegrami kanal „Vojennõi osvedomitel“ kirjutab, et kolonn sattus ööl vastu tänast HIMARS-i rakettide löögi alla. Hiljem avaldas see kanal ka foto HIMARS-i raketi jäänustest, mis leiti väidetavalt Kurski oblastist, ning kirjutas, et selle põhjal võib „kindlalt öelda“, et kolonn sai pihta just nendega, mitte mingite kamikaze-droonidega.