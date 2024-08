Valdur Mikita toob tähed taevast alla

Valdur Mikita on oma raamatus „Mõtterändur“ kirjutanud: „Isegi kui universum pole elus, võib ta olla sinnapoole teel. Ta lihtsalt on hetkeks suigatanud. Ja viimaks jääb alati võimalus, et kosmosel võib olla ka muid kihte peale füüsikalise reaalsuse.“ Mikitale omaselt on loengu sisu küll teadusliku alatooniga, ent oma lähenemiselt loominguline ja mõttemänguline. Just seetõttu on üritusele igati oodatud külastajad, kes on varasemalt astronoomiaga kokku puutunud kas vähe või üldse mitte: loengus ei keskenduta teaduslike üksikasjade lahtimuukimisele, vaid jagatakse huvitavaid fakte meie peade kohal ja ümber toimuva kohta.