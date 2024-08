Tartu Kunstimuuseumis ja Holmi pargis avati näitus „Viltuse maja saladused“

Näituse eesmärk on arendada laste sotsiaalseid oskusi ja vastastikust mõistmist läbi kunsti ning haridustegevuste. „Näituse puhul on eriline see, et projekti alguspunktiks ei olnud kindel kunstialane teema ega kunstnikud, vaid lapsed ja soov neid näituse loomeprotsessi kaasata. Lõuna-Eesti laste, perede ja üldhariduskoolide osalusel valminud näitus räägib tunnetest ja kogemustest, mis on peidus viltuses majas ja meie kõigi sees,“ rääkis näituse kuraator Hanna-Liis Kont.