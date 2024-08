Iraan võib Iisraelile kättemaksu asjus ümber mõelda

USA ja Iisraeli allikad on teadete kohaselt viimastel nädalatel öelnud, et Teheran ei ole endiselt otsustanud oma vastuse ulatust ja sisu. Iraanile on avaldatud märkimisväärset diplomaatilist survet tsiviilohvrite vältimiseks. Tõenäoliselt võtab Iraan sihikule Hamasi juhi Ismail Haniyeh’ tapmise eest vastutajad, eriti Iisraeli välisluureteenistuse Mossad ja selle allüksused, mitte tsiviilisikud.