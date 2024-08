REPORTAAŽ | Nukker reaalsus avalikel staadionitel: tühjad pallikastid, katkine võrkpallivõrk ja keskmiselt üks avaliku korra rikkumine päevas

Minu kahtlused, et olukord pole nii lilleline kui võiks tunduda, said alguse sotsiaalmeediast. „Lasnas on juba kõik pallid läinud,“ kirjutas üks kodanik Haabersti linnaosavalitsuse Facebooki lehel pallikastide tulekust teatava postituse alla. „Loodetavasti ei kao pallid ja muu kastist,“ arvas teine.

„Meil Pärnus minu meelest olid ka kast või kastid ja sealt on juba palju kahjuks ära viidud. Kurb. Seda enam, et kastil ju kenasti kirjas, et tagasta, mitte et võta endale või vii minema. Ehk teil toimib see paremini ja on ausad inimesed,“ kirjutas kolmas inimene, kelle murelik kommentaar andiski tõuke uurida, kas pealinna rahvas on suvepealinna omast ausam.