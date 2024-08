Üks naine räägib, et 6. augustil sisenesid rajooni „NATO tehnikaga välismaa väed“ ja linn „muudeti mõne tunniga varemeteks“.

„Meie lähedased, mehed, naabrid kaitsevad Donbassi. Me jäime ilma maast, me jäime ilma majadest, me põgenesime tule all, paljud ilma dokumentideta. Tahame paluda abi, me oleme üksi jäänud. Me oleme tulelöökidega harjunud, me oleme toetanud sõjalist erioperatsiooni, me oleme aidanud meie armeed sõjalise erioperatsiooni esimestest päevadest. [---] Meie lähedased jäid maha, me ei saa nendega ühendust võtta, nendega pole mingit sidet. Palun aidake meil oma maad tagasi saada,“ ütleb naine.

Teine kohalik elanik teatab, et meedias oli informatsioon, et Ukraina väed on Novoivanovka külanõukogust edasi liigutatud.

„Telefonikõnede järgi kohalikud elanikud, kes jäid sinna väga ohtlikesse tingimustesse, ütlesid, et Malaja Loknja on tänaseks 90% Ukraina relvajõudude kontrolli all. Palun, Vladimir Vladimirovitš, öelge oma juhtidele, kes vastutavad tõese informatsiooni eest, et näidataks reaalset tegevust. Sest see vale laseb rahumeelsetel elanikel hukkuda. Hiljuti kandis kindralstaabi ülem teile ette, et olukord on kontrolli all, aga täna toimuvad Sudža rajoonis tohutult tugevad lahingud,“ ütleb mees.

Veel üks naine ütleb, et Sudža rajooni ei evakueerita. Tema sõnul jäid ühte külla inimesed, kes on paatidega jõel ja kelle pihta tulistatakse, nii et nad ei saa maale minna.

Eile õhtul rääkis Putin videoühenduse kaudu Kurski oblasti kuberneri kohusetäitja Aleksei Smirnoviga. Putin teatas, et kodust lahkuma pidanud Kurski oblasti elanikele makstakse 10 000 rubla (105 eurot). Peale selle rääkis Putin kaotatud vara hindamisest.