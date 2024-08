Zelenskõi: Venemaa tõi sõja meie maale ja peab tundma, mida ta on teinud

Zelenskõi ütles, et sai eile Ukraina relvajõudude ülemjuhatajalt Oleksandr Sõrskõilt kolm ettekannet.

„Ettekanded on tulemuslikud. Just sellised, mida meie riigile praegu vaja on,“ ütles Zelenskõi.

„Ukrainlased oskavad oma eesmärke saavutada. Ja need polnud meie, kes valisid eesmärkide saavutamise sõja kaudu. Venemaa tõi sõja meie maale ja peab tundma, mida ta on teinud. Me ju püüame võimalikult kiiresti saavutada oma eesmärke rahuajal, õiglase maailma tingimustes. Ja nii saab olema,“ ütles Zelenskõi.