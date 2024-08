Tulumaksu peavad maksma hakkama ka e-residentide firmad

Uue valitsuskoalitsiooni plaani kohaselt hakkab riik 2026. aastast ettevõtete kasumitelt koguma avansiliselt kaheprotsendilist tulumaksu. See tähendab, et esimene laekumine tuleb samal aastal, mil maks kehtima hakkab.

Kuid paljud Eesti ettevõtted on e-residentide loodud. Tänaseks on 38% Eesti idusektori ettevõtetest seotud mõne e-residendiga ning 20% uutest Eesti ettevõtetest aastas on e-⁠residentide loodud.