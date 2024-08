Zelenskõi nõunik: Ukraina väed kontrollivad Sudža gaasimõõtejaama Venemaal

Ukraina väed on väidetavalt hõivanud Venemaal mitu piiriäärset küla ja osa Sudža linnast. Zelenskõi nõunik ütles Washington Postile, et Washington pole veel Ukrainat piiriülese rünnaku tõttu kritiseerinud.

Samuti kinnitas nõunik, et Ukraina väed on saavutanud kontrolli Sudža gaasimõõtejaama üle, mis asub umbes 8 kilomeetri kaugusel Venemaa-Ukraina piirist. Tegemist on olulise gaasisõlmega, sest see on ainus gaasijuhe, mis viib Venemaa maagaasi Ukraina kaudu Euroopasse.