Venemaal on massiliselt teatatud tõrgetest Youtube’i veebilehel

Venemaa interneti-seireteenuse Sboi.rf sõnul on riigis teatatud tuhandetest tõrgetest, mis puudutavad ligipääsu veebilehele Youtube’i. Teadete kohaselt saavad kasutajad veebilehele ainult virtuaalsete privaatvõrkude (VPN) kaudu.

Reutersi ajakirjanikel Venemaal ei õnnestunud Youtube’i veebilehele pääseda. Veebileht on kättesaadav vaid üksikute mobiilseadmete kaudu.

Youtube’i omanik Alphabet ja Venemaa meedia järelvalveorgan Roskomnadzor ei vastanud koheselt Reutersi kommentaaripalvetele.

Youtube on üks viimaseid suuremaid veebilehti Venemaal, kus inimesed saavad ennast vabalt väljendada. Erinevalt teistest Venemaal populaarsetest veebilehtedest ei eemalda Youtube Kremli vastast materjali.

Viimastel nädalatel on täheldatud, et Venemaal on Youtube’i allalaadimiskiirus märkimisväärselt aeglustunud. Venemaa seadusandjad on selles süüdistanud veebilehe omanikku, kuid ettevõte on väidet vaidlustanud.

Eelmisel kuul hoiatas duuma teabepoliitika komitee juht Aleksandr Hinštein, et Youtube’i kiirus langeb koguni 70% võrra. Tema sõnul on see „vajalik samm, mis ei ole suunatud Venemaa kasutajate vastu, vaid välismaise ressursi haldamise vastu, kes usub endiselt, et võib meie seadusi rikkuda ja neid eirata ilma karistuseta“.

Youtube’i pressiesindaja ütles eelmisel nädalal, et on teadlik teadetest, et osad inimesed ei pääse Venemaal nende veebilehele. Selle põhjuseks ei ole Youtube’i poolsed tehnilised probleemid, lisas ta.