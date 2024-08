Tartu 2024 Autovabaduse puiestee kontserdisarja lõpetab nublu

„Sel suvel oleme Autovabaduse puiesteel näinud artiste Lätist, Soomest ja Norrast ning nüüd lisanduvad veel Austria ja Tšehhi – Tartu on tõesti Euroopa kultuuripealinn, „ räägib Tartu 2024 tegevjuht Kuldar Leis. „Autovabaduse puiesteel on olnud selle suve kohtumiste paik – tulge teeme finaalnädalavahetusel publikurekordi!“

„The Unused Word esinemine Tartus on üks paljudest näidetest rahvus- ja kultuuridevahelisest koostööst Euroopa kultuuripealinnade vahel,“ räägib Bad Ischl Salzkammergut 2024 rahvusvaheliste suhete juht Barbara Eigner. „Meil on väga hea meel, et Tartusse jõuab tükike Salzkammerguti piirkonda. Head kontserdielamust!“

Neljapäeval, 8. augustil astub lavale Austria laulja ja helilooja Anna Schauberger, kes esitab soolokontserdil nii laule, mis on loodud nime The Unused Word all, kui ka lugusid bändi Nødstop albumilt. Tema loomingus on elektroonilist muusikat ja aeglase tempoga kulgevaid palu. Pärast Schaubergi astub lavale Eesti artist Florian Wahl, kelle looming keksleb reaalsuse ja fantaasia piiridel ning on hüsteeriliselt rahustav. Kontserdil esitab ta uusi lugusid ja materjali oma tunnustatud albumitelt „Katarsis garanteeritud“ ning „Intellikõnts“.

9.–10. augustil algab Autovabaduse puiesteel Tartu toidu- ja veinifestival. Sündmusega koostöös astuvad lavale artistid Eestis ja Tšehhist. 9. augustil esineb Tšehhi rütmilise improvisatsioonimuusika duo Endru & JeN Hovorka, kelle žanriülest loomingut on mõjutanud hiphop, neo-soul, latiino, jazz, house ja maailmamuusika rütmid. Eesti artistidest astub üles laulja-laulukirjutaja-produtsent ELLIP. 10. augustil astuvad lavale eestlaste lemmikartistid Stefan ja nublu oma uue sound’i saanud lugudega ehk „r2imerahva“ albumi repertuaariga.