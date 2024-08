KUULA | USA tänavustel valimistel on vaib tähtsam kui poliitika. Ja praegune vaib soosib vaid üht leeri

Minnesota kuberneri Tim Walzi saamine Kamala Harrise asepresidendikandidaadiks hoiab Harrise kampaanial endiselt soodsat tähelepanu ning n-ö mesinädalad kestavad endiselt. Walzi kohta on ilmnenud ka esimesed väiksed skandaalid, aga seni pole need üldist trendi muutnud.

Trump on samal ajal kadunud tagaplaanile ja pidanud nädala jooksul vaid ühe kampaaniakõne, sedagi vabariiklaste kantsis Montanas. Tema kaaskandidaat J. D. Vance tegi äsja ettepaneku, et tahab ise Harrisega debateerida. Arutame, kas rolli võib mängida ka Trumpi atentaadijärgne trauma, mismoodi kaht asepresidendikandidaati võrrelda ning mis võiks aidata vabariiklastel Harrise ümber tekkinud lummust hajutada.

Samuti tuleb juttu Iisraeli kaardist, mida viimasel nädalal on Harrise vastu kasutatud nii parem- kui vasaktiivalt. Tõdeme, et kampaaniaga on kõik on veel lahtine ning piltlikult öeldes kušeti otsa pikutama jäämist ei saa endale lubada kumbki pool.