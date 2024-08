INTERVJUU | Ohtlikud suhted. Ekspert: Kreml ei vaja paremäärmuslastelt venemeelsust, piisab ka Ukraina-vastasusest

Parempopulistide kohta üldistusi teha ei tasu. Osa on valmis koos kommunistidega Venemaa seisukohti levitama, teised ei taha Kremli toetamisest midagi teada. See on ka põhjus, miks nad Euroopas ühtset leeri moodustada ei suuda, ütleb rahvusvaheliste suhete ekspert Anton Šehhovtsov.