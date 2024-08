Riigisekretäri roll muutub. Teatepulga võtab üle Kristen Michali endine parem käsi Keit Kasemets?

Võimuringkondades liigub jutt, et kliimaministeeriumi kantslerist Keit Kasemetsast võib saada riigisekretär. Peaminister Kristen Michal näeb seda võimaliku variandina, aga selgitab, et esmajoones tegeletakse sellega, et riigisekretäri kui sellise roll üleüldiselt muutub. Praegune riigisekretär Taimar Peterkop kinnitab, et teist ametiaega ta lõpuni olla ei plaani.