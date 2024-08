Sillamäe maja pööningule asus elama nugis. Zooloog: see on uus reaalsus, et loomad tagasi linna tulevad

„Kui loom on maja pööningule elama asunud, teeb ta lärmi ja hoiab elanikke ärkvel.“

„Loomad, kes nüüd linnades elavad, on nende järeltulijad, keda inimesed kunagi tapsid. Ja see, et nad tulevad tagasi, ei ole üllatav. Inimesed käivad nüüd poes toitu ostmas ja ei tapa loomi,“ ütles zooloog ja märkis, et selliste loomade ilmumine on tingitud suurest prügimassist. „Kui nugis on maja pööningule elama asunud, teeb ta lärmi ja hoiab elanikke ärkvel, sest ta on öine loom ja tema tegevus algab öösel,“ ütles Miljutin.