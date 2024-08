Kataloonias jahitakse kodumaale naasnud endist separatistide juhti Carles Puigdemonti

Suurema osa viimasest seitsmest aastast on Puigdemont elanud Brüsselis. Ta on tagaotsitav seoses Kataloonia 2017. aasta iseseisvumisüritusega, vahendab BBC News.

Puigdemont esines lühidalt sadade toetajate ees, kes olid kogunenud Barcelonas Kataloonia parlamendi juurde, kus nimetatakse ametisse uus valitsusjuht.

Puigdemont ütles, et naasis, et „tuletada teile meelde, et me oleme endiselt siin“, ning lisas: „Referendumi korraldamine ei ole ega hakka kunagi olema kuritegu.“

Seejärel Puigdemont haihtus.

Paljud ootasid, et Puigdemont ilmub välja parlamendihoone sees, aga seda ei juhtunud.

Hispaania meedia teatas, et Kataloonia politsei Mossos d’Esquadra alustas operatsiooni Puigdemonti leidmiseks ja vahistamiseks. Ajaleht El País teatas, et väljapääsuteed Barcelonast on suletud.

Kataloonia siseministeeriumi esindaja teatas, et teetõkkeid on ka Barcelona sees.

Puigdemonti Hispaaniasse naasmisel võib olla mitmeid motiive.

Esiteks tahab ta avaldada võimudele survet, et nad rakendaksid uut amnestiaseadust ka tema kohta pärast seda, kui ülemkohus leidis tehnilistel põhjustel, et see talle ei laiene.

Puigdemonti eesmärk oli ilmselt ka segada sotsialisti Salvador Illa täna Kataloonia uueks valitsusjuhiks nimetamist. Hispaania endisest tervishoiuministrist saab regiooni esimene mitterahvuslasest valitsusjuht pärast 2010. aastat.

Puigdemonti jaoks on tähtis ka enda ja tema erakonna Junts per Catalunya (Koos Kataloonia Eest) kinnistamine peamise iseseisvusmeelse jõuna. Puigdemont tahab näidata rivaalitsevat erakonda Kataloonia Vabariiklikud Vasakpoolsed (ERC) Hispaania unionismi kaasosalisena, sest viimane nõustus toetama Illa ametisse nimetamist.