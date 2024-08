ISW: Ukraina väed on jõudnud Kurski oblastis piirist kuni 10 kilomeetri kaugusele

6. ja 7. augustil avaldatud geolokeeritud videomaterjal näitab, et Ukraina soomusmasinad on jõudnud positsioonidele maantee 38K-030 ääres umbes kümme kilomeetrit riigipiirist.

Ukraina edasitungi praegune ulatus ja asukoht Kurski oblastis viitab sellele, et Ukraina väed on läbi murdnud vähemalt kahest Vene kaitseliinist ja ühest kindlustusest.

Vene informeeritud allikas väitis, et Ukraina väed on hõivanud alates operatsiooni algusest 6. augustil Kurski oblastis 45 ruutkilomeetrit maad. Teised Vene allikad teatasid, et Ukraina väed on hõivanud kokku 11 asulat.