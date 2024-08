Kuidas kaitsta oma lemmikut suviste ohtude eest?

Kuumarabandus

Üks suurimatest suvistest ohtudest, mis võib lemmiklooma tabada, on kuumarabandus. See tekib siis, kui organism ei suuda oma normaaltemperatuuri hoida. Kuidas kuumarabandust ära hoida?

Kõikidel loomadel on normaalse kehatemperatuuri hoidmiseks vaja jahedat vett. Kui su loom on kasvõi kerges ülekaalus, ole eriti ettevaatlik ja tee kindlaks, et jahe vesi kogu aeg saadaval oleks – võta vesi kaasa ka lühematele jalutuskäikudele!

Putukad

Suvel ohustavad lemmiklooma sääsed, puugid, mesilased, herilased ja muud putukad. Kaitse oma looma puugi- ja sääsetõrje vahenditega. Veterinaararst aitab sul oma lemmikule sobiva valida. Mesilaste ja herilaste vastu selliseid tõrjevahendeid pole ja paraku kipuvad lemmikud ikka neid tiivulisi taga ajama. Nii juhtub ka seda, et nad saavad nõelata. Kui see peaks juhtuma, tuleb lemmikut jälgida ja vaevuste korral kindlasti loomaarsti poole pöörduda, sest nii nagu inimestelgi, võib ka koduloomadel tekkida nõelamise tagajärjel allergiline reaktsioon. Väga harvadel juhtudel võib tekkida isegi anafülaktiline šokk, mis on eluohtlik seisund. Veterinaararsti sekkumist on kohe vaja, kui loomal esineb kiire ja tugev turse näo- või kaelapiirkonnas, palavik, tugev ilavool, valu või esineb loidust, oksendamist, hingamisraskuseid või krampe.