VIDEO JA FOTOD | Mootorrattur kihutas väga suurel kiirusel? Pirita traagilise õnnetuse kohal on palju küsimärke

Raske avarii Pirital nõudis eile inimese elu. Kas ehk kihutas mootorrattur lubatust palju suuremal kiirusel, arutleb kogukond. Või ei veendunud kaubikujuht pööret tehes ikkagi piisavalt ohutuses? Küsimusi on õhus palju, kinnitab ka politsei, viidates, et asjaolud on selgitamisel.