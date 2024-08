VIDEO ja BLOGI | Michal: valitsusel ei ole plaanis kehtestada ummikumaksu!

Kristen Michal kommenteeris Delfis ilmunud artiklit ametnikevahelisest kirjavahetusest, kust ilmnes, et valitsus teeb esimesi ettevalmistusi autoomanikele veel ühe maksu kehtestamiseks. Seal toodi välja, et pole veel teada, kas algatus uue maksu kehtestamiseks sündis regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ametnike peas või andis vastava ettevalmistuse tegemiseks suunised minister Piret Hartman.

Nii Hartman kui Michal kinnitasid aga, et ummikumaksu kehtestamise plaani sel valitsusel siiski ei ole. Hartman ei olevat ka enne tänast sellest plaanist midagi kuulnud. „Kui lähen majja tagasi, siis vestlen oma ametnikega sellel teemal. See oli ametnikevaheline kirjavahetus. Üks omavalitsus on sellise idee välja pannud, aga kuidas see analüüs läks, ma hetkel ei oska seda kommenteerida,“ sõnas Hartman.

„Võin kinnitada, et valitsuse poolt seda maksu ei tule. Kui linn tahab seda ise algatada ja mandaati küsida, on tal selleks vaba voli,“ lisas Michal.

Liisa-Ly Pakosta tõi ka välja, et 2025. aastast peavad põhikoolides 16. maiks olema teada lõpueksamite tulemused ja hiljemalt 1. juuniks ka hinded väljapandud. „Eesmärk on, et 9. klassi lõpetav inimene saaks võimalikult vara teada, mida ta sügisest edasi teha saab,“ lausus Pakosta, lisades, et pingutatakse justnimelt selle nimel, et põhikoolilõpetajad kooli võimalikult hästi ära lõpetaksid ja nii gümnaasiumisse, kutsekooli kui ka hiljem ülikooli sisse saaksid.