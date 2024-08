Ukraina palus Mehhikol Putin vahistada, kui ta sealse presidendi inauguratsioonile tuleb

„Me oleme kindlad, et Mehhiko valitsus järgib igal juhul rahvusvahelist vahistamismäärust ja annab eelpool nimetatu (Putini) üle ÜRO kohtuorganile Haagis,“ teatas Ukraina saatkond.

Juan Ramón de la Fuente, kes arvatakse saavat Mehhiko välisministriks, ütles, et on standardprotokoll kutsuda inauguratsioonile iga riigi juht, kellega Mehhikol on diplomaatilised suhted, kaasa arvatud Venemaa ja Ukraina.