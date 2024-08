Kanal „Dva majora“, mis on Venemaa kaitseministeeriumi suhtes kriitiliselt meelestatud, kinnitas, et Ukraina relvajõud on jõudnud Korenevo asulani, kus nad „lahinguga peatati“. Lahingutest Korenevo juures teatasid ka „Rõbar“ ja teised Z-kanalid. „Arhangel spetsnaza Z“ teatas, et Ukraina relvajõud saatsid Korenevo juurde oma reservid.