Biden ei ole üldse kindel võimu rahumeelses üleminekus, kui Trump valimised kaotab

„Ta mõtleb seda, mida ütleb. Me ei võta teda tõsiselt. Ta mõtleb seda. Kogu see asi, et kui me kaotame, tuleb verevalamine, need [valimised] varastatakse,“ ütles Biden CBS Newsile antud esimeses intervjuus pärast kandideerimisest loobumisest teatamist.

„Vaadake, mida nad püüavad nüüd teha kohalikes valimispiirkondades, kus inimesed hääli loevad,“ ütles Biden. „Ei saa oma riiki armastada ainult siis, kui sa võidad.“

Trumpi märtsikuine jutt „veresaunast“ Ohios peetud valimisüritusel kutsus esile palju kära. Bideni kampaaniameeskond ja teised demokraadid lõid häirekella, samas kui Trump ja tema liitlased ütlesid, et ta viitas majandusele.

Bideni kampaania kõneisik James Singer ütles tollal, et see näitab, et Trump tahab uut 6. jaanuari, aga Ameerika rahvas annab talle novembris uue kaotuse, sest on jätkuvalt tema äärmusluse, vägivallaihaluse ja kättemaksujanu vastu.

Trump kuulutas sotsiaalmeedias, et meedia teeskles šokki sõna veresaun kasutamise pärast, kuigi saadi täielikult aru, et ta viitas ainult autode impordile.

Kui Trumpilt küsiti juunikuisel televäitlusel, kas ta lepib novembrikuiste valimiste tulemusega, vastas ta, et lepib tulemustega, kui need on õiglased ja seaduslikud ja head valimised, ning lisas, et midagi muud ta teha ei taha. Samas esitas ta taas oma valeväite, et 2020. aasta valimistel oli „pettus ja kõik muu naeruväärne“.

„Ma ütlen teile midagi, ma kahtlen, et te sellega lepite, sest te olete selline vinguja,“ vastas Biden debatil Trumpile.