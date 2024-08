Zelenskõi nõunik nimetas Kurski oblasti sündmusi laboratooriumieksperimendiks

Podoljaki sõnul avanes tavalistel venelastel võimalus näidata, kui palju on alust Vene opositsionääride avaldustel, et Vene rahvas ei toeta sõda.

„Piiritaguse Vene opositsiooni ja lääne reliktrussofiilide alusteooria seisneb selles, et „süvarahvas ei toeta Putinit ja sõda Ukrainaga“. Aga repressioonid sunnivad teda väidetavalt oma arvamust varjama, rõõmustama sotsiaalmeedias raketilöökide üle Ukraina linnadele ja end armeesse kirja panema,“ kirjutas Podoljak ja lisas, et selline arvamus on saatuslik viga.