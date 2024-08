VIDEO | Kurski oblastis kehtestati eriolukord, Gerassimov lubas sisse tunginud ukrainlased hävitada

„Kurski oblastis on endiselt keeruline operatiivolukord piiriäärsetes rajoonides. Vaenlase jõudude regiooni territooriumile sisenemise tagajärgede likvideerimiseks langetasin otsuse eriolukorra kehtestamiseks Kurski oblasti territooriumil alates 7. augustist,“ kirjutas Smirnov Telegramis.

Venemaa relvajõudude kindralstaabi ülem Gerassimov teatas varem, et rünnakus Kurski oblastile osales umbes tuhat Ukraina sõjaväelast.

„6. augustil kell 5.30 läksid Ukraina relvajõudude umbes tuhandemehelised üksused rünnakule, eesmärgiga hõivata osa Kurski oblasti Sudža rajooni territooriumist,“ ütles Gerassimov eilsel nõupidamisel president Putini osavõtul. „Riigipiiri kaitse üksuste tegevusega koos piirivalvurite ja tugevdusüksustega, lennuväe ja raketivägede löökidega ning suurtükiväe tulega on vastase liikumine territooriumi sügavusse Kurski suunal peatatud.“

Gerassimov teatas, et ründajad on kaotanud vähemalt sada meest tapetutena ja 215 haavatutena ning on hävitatud 54 ühikut soomustehnikat, sealhulgas seitse tanki.