KULTUUR VANGLAS | Retsidivistid saavad tuge nii kuulsustelt kui ka uhhuumaigulisest vabastavast hingamisest

„Kõigi vanglateenistuses pakutavate tegevuste eesmärk on vähendada uute kuritegude toimepanemist, et kõigil oleks ühiskonnas turvalisem elada. Selleks on esmatähtis töötamine, õppimine ja ka sotsiaalprogrammides osalemine, ning kui selle kõrvalt aega jääb, on kinnipeetavatel võimalik osaleda ka muus huvitegevuses,“ märkis justiitsministeeriumi vanglate osakonna avalike suhete nõunik Liis Lumiste.