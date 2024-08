Endine Kataloonia liider naaseb Hispaaniasse vaatamata vahistamisähvardusele

Puigdemont teatas, et osaleb tema erakonna Koos Kataloonia Eest korraldataval üritusel Barcelona regionaalparlamendi hoone lähedal. Üritus toimub vahetult enne uue regionaalvalitsuse ametisse astumist, vahendab Associated Press.

Kataloonia regionaalpolitsei Mossos D’Esquadra teatas, et Puigdemonti naasmise korral kavatsetakse järgida kohtu korraldusi ja vahistada põgenenud poliitik.

Oma teadaandes tõdes Puigdemont, et ta „ei saa vabalt osaleda“ kavandatud parlamendiistungil. Ta süüdistas ametivõime „pikas tagakiusamises“ ebaõnnestunud iseseisvumiskatse tõttu.

Puigdemont on tagaotsitav süüdistatuna avalike vahendite väärkasutamises iseseisvumiskatse ajal. Ta on pühendanud oma karjääri uue riigi loomiseks Kirde-Hispaanias. Suuresti kompromissitu lähenemine on viinud ta konflikti teiste separatistlike valitsustega ja ka Hispaania keskvalitsusega.