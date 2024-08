Kes vastutab Tartu uputuse tagajärgede eest? Kindlustused võivad kahju hüvitamisest keelduda

Teisipäeval levisid sotsiaalmeedias ja ajakirjanduses videod, kuidas tartlaste autod ujuvad tänavatel poolenisti vees. Vihmavesi ujutas üle keldreid ja hoove, mõnel juhul ei pääsenud linnaelanikud koduuksest sissegi.

ERGO ja If kindlustusfirmade esindajad kinnitasid siiski Delfile, et kindlustuse poole pöördunud klientide hulk ei ole pärast üleujutust märkimisväärselt tõusnud. ERGO on registreerinud 13 kahjuteadet, kuid kahjukäsitlusvaldkonna juhi Caterina Lepvaltsi sõnul laekub teateid ilmselt lähipäevade jooksul veel.

Ka If kindlustuses on olukord väidetavalt rahulik. „Eilse Tartu juhtumi järel If Kindlustusele teatatud kahjude arv tavapärasel tasemel, lisandusid mõned vihmaveest tingitud kaskokahjud ja kümmekond varakahju,“ ütles If Kindlustuse Balti sõidukikahjude osakonna juht Erik Mägi.

Kindlustusfirmade esindajate sõnul käsitletakse sõidukite puhul üleujutusest tekkinud kahjut juhtumipõhiselt. „Kui sõidetakse sihilikult sügavasse vette või alasse, kus on näha, et see on üleujutatud ning seal juba seisavad teised autod, siis võib kindlustusselts kahju hüvitamisest keelduda,“ selgitas IIZI sõidukikindlustuse tootearendusjuht Kristiina Ritson.

„Kui suurvesi tabab juhti aga ootamatult, näiteks on ta ummikus ja erakordse vihma tõttu tekib suur lomp, siis ei ole juht tahtlikult sellesse olukorda sattunud ja kaskokindlustus tuleb kahjude hüvitamisel appi,“ märkis Ritson, soovitades samas autojuhtidel sääraseid olukordi vältida ning jätta katsetamata, kas saab sügavast lombist läbi või mitte.

Balcia sõidukite kindlustuste tootejuht Timo Semjonov kinnitas samuti, et autojuht ei tohi teadlikult oma sõidukit ohtu panna. „Seda eriti siis, kui tänav on juba suletud, seal on hoiatavad märgid jne,“ lisas ta.

Semjonovi sõnul pääses Tartu võrreldes eelmisel nädalal Lätist ja Leedust üle käinud tormi tagajärgedega veel kergelt. Ta selgitas, et lisaks hoonete kahjudele pöördusid mitmed Läti kliendid kindlustuse poole uppunud sõidukite kahjude tõttu.