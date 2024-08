VIDEO ja FOTOD | Vene opositsionäär Ilja Jašin: kurjus tundub kõikvõimas, kuid ümberringi on ka headust

Jašin tänas sõnavõtus kõiki, kes töötasid vangide vahetamise nimel ja samuti ka inimesi, kes ei vaikinud ja toetasid poliitvange. Ta ütles, et poliitvangidele kirjade kirjutamine on oluline. Tema sõnul vastas ta umbes 10 000 kirjale.

Samuti märkis ta, et ümberringi on väga palju häid ja lahkeid inimesi, kuid kurjus on lihtsalt paremini organiseeritud. „Ja seepärast tundubki, et see on kõikvõimas,“ ütles Jašin.