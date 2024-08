Homsel Treski inspiratsioonikonverentsil astub lavale Nobeli rahupreemia pälvinud Seth Shelden

Teiste seas astuvad üles režissöör Anna Hints, tippjalgpallur Ragnar Klavan, brändilooja Jaan Naaber, IT-ettevõtja Kristel Kruustük, püramiidhingamise looja Johann Urb, ansambel Zetod ning olulise lisandusena ka ICANiga Nobeli rahupreemia pälvinud Seth Shelden.“Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus on paari viimase aastaga kõvasti kasvanud. Lisaks kontsertidele oleme hoogu sees hoidnud oma Treski muusika- ja inspiratsioonifestivalil ning nüüd on aeg jälle midagi erakordset korda saata. Mul on väga hea meel, et Tartu2024 leidis meie idees särtsu ning otsustas kaasata Treski inspiratsioonikonverentsi oma sündmuste programmi,“ rääkis konverentsi korraldaja Jalmar Vabarna.

Erakordse esinejana sõidab Ameerikast konverentsile kohale 2017. aastal Nobeli rahupreemia pälvinud ICANi (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) esindav Seth Selden. Tema ettekanne „Võimatust võimalikuks - innustades nõrgemaid muutuste loomisel“ avab töö tausta ning seda, mida peab tegema, et pälvida kõrge tunnustus.

Ettevõtja ning Testlio asutaja Kristel Kruustük räägib endale südamelähedasest teemast – naised IT-s. Pyramid Breath Method’i looja Johann Urb tutvustab murrangulist tehnikat, mis on rajanud tee traumade hõlbustamiseks, vabastades keha tarkuse ja tervendava jõu. Anna Hints räägib teekonnast iseendani – kuidas leppida sellega, et kõikidele meele järgi olemine pole mitte kunagi võimalik ning ainult julgus olla omamoodi viib suitsusaunast punasele vaibale.