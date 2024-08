Merle Kivest liitus Isamaaga

Isamaa Tartu piirkonna juhi Kaspar Koka sõnul on tal hea meel, et Kivest on otsustanud aktiivses poliitikas jätkata Isamaa ridades. „Olen linnavolikogu esimehena näinud, et Merle toetab Isamaa veetavat poliitikat ja maailmavaadet. Ta on väga tugev sotsiaalvaldkonna spetsialist: Merle on sotsiaaltöö magister, tal on 20-aastane hoolekande korraldamise ja 13-aastane sotsiaaltööteenistuse juhtimise kogemus Tartu Linnavalitsusest ning töökogemus asendushoolduse ja rehabilitatsioonivaldkonnas.“